В Псковской области установили памятники погибшим в Чечне десантникам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Бюсты четырем десантникам из состава легендарной 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступившей в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в Чечне, торжественно открыли в Бюсты четырем десантникам из состава легендарной 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступившей в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в Чечне, торжественно открыли в Псковской области во вторник, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Торжественное открытие четырех бюстов погибшим воинам 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во вторник … прошло сразу в трех районных центрах Псковской области", - говорится в сообщении.

Так, в центральном сквере города Опочки установлены бюсты Денису Шевченко и Дмитрию Иванову. В Пушкинских Горах открыт бюст гвардии рядовому Алексею Храброву. Еще один бюст — гвардии младшему сержанту Сергею Бакулину установлен на территории общеобразовательной школы №2 в его родном поселке Дедовичи.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.