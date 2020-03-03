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https://ria.ru/20200303/1568076055.html
В Псковской области установили памятники погибшим в Чечне десантникам
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РИА Новости

В Псковской области установили памятники погибшим в Чечне десантникам

19:07 03.03.2020 (обновлено: 20:21 03.03.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Псковской областиПамятник десантникам из состава 6-й парашютно-десантной роты, открытый в Псковской области
Памятник десантникам из состава 6-й парашютно-десантной роты, открытый в Псковской области
© Фото : пресс-служба правительства Псковской области
Памятник десантникам из состава 6-й парашютно-десантной роты, открытый в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Бюсты четырем десантникам из состава легендарной 6-й парашютно-десантной роты, 20 лет назад вступившей в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в Чечне, торжественно открыли в Псковской области во вторник, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Торжественное открытие четырех бюстов погибшим воинам 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во вторник … прошло сразу в трех районных центрах Псковской области", - говорится в сообщении.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
1 марта, 18:34
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Так, в центральном сквере города Опочки установлены бюсты Денису Шевченко и Дмитрию Иванову. В Пушкинских Горах открыт бюст гвардии рядовому Алексею Храброву. Еще один бюст — гвардии младшему сержанту Сергею Бакулину установлен на территории общеобразовательной школы №2 в его родном поселке Дедовичи.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Разведвзвод 6-й роты
29 февраля, 08:00
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
5420102
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Российская Федерация (Россия)Воздушно-десантные войска РоссииПсковская областьБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
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3 марта, 19:12
АБАлександр Белый
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