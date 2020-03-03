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Сестра Ким Чен Ына назвала запуск снарядов КНДР самообороной
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РИА Новости

Сестра Ким Чен Ына назвала запуск снарядов КНДР самообороной

19:00 03.03.2020
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© REUTERS / KCNAЗапуск ракет во время учений с применением дальнобойной артиллерии в Северной Корее
Запуск ракет во время учений с применением дальнобойной артиллерии в Северной Корее
© REUTERS / KCNA
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сестра лидера КНДР и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что запуск снарядов на учениях был актом самообороны, а реакция Южной Кореи лишь усугубляет ситуацию, передает информационное агентство Рёнхап.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что КНДР в понедельник провела учения с применением дальнобойной артиллерии, руководил учениями лидер страны Ким Чен Ын. В Южной Корее и Японии заявили, что это были пуски ракет.
По словам Ким Ё Чжон, властям Южной Кореи нет смысла выступать против учений КНДР, в то время как сама Южная Корея участвует в совместных с США учениях. Подобный подход Сеула, по ее мнению, только усилит недоверие к нему.
"В общем и целом это означает, что они должны быть подготовлены в военном отношении, но мы не можем проводить военные учения", - приводит слова Ким Ё Чжон агентство ЦТАК.
В субботу северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля руководил военными учениями, где выразил уверенность, что армия КНДР будет "непрерывно увеличивать свою мощь".
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Ким Ё ЧжонКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
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