Сестра Ким Чен Ына назвала запуск снарядов КНДР самообороной

Запуск ракет во время учений с применением дальнобойной артиллерии в Северной Корее

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сестра лидера Сестра лидера КНДР и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон заявила, что запуск снарядов на учениях был актом самообороны, а реакция Южной Кореи лишь усугубляет ситуацию, передает информационное агентство Рёнхап

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что КНДР в понедельник провела учения с применением дальнобойной артиллерии, руководил учениями лидер страны Ким Чен Ын. В Южной Корее и Японии заявили, что это были пуски ракет.

По словам Ким Ё Чжон, властям Южной Кореи нет смысла выступать против учений КНДР, в то время как сама Южная Корея участвует в совместных с США учениях. Подобный подход Сеула, по ее мнению, только усилит недоверие к нему.

"В общем и целом это означает, что они должны быть подготовлены в военном отношении, но мы не можем проводить военные учения", - приводит слова Ким Ё Чжон агентство ЦТАК.