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Рубль отреагировал ростом к доллару и евро после снижения ставки ФРС
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РИА Новости

Рубль отреагировал ростом к доллару и евро после снижения ставки ФРС

18:58 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рубль резко прибавил - около 50 копеек к доллару и евро - после неожиданного решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой учетной ставки сразу на 0,5 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.12 мск дешевеет на 53 копейки, до 65,91 рубля, курс евро - на 41 копейку, до 73,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе сразу около 50 копеек.
ФРС США на внеочередном заседании несколькими минутами ранее неожиданно снизила ключевую ставку до 1-1,25% годовых с 1,5-1,75%.
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