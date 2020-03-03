Рубль отреагировал ростом к доллару и евро после снижения ставки ФРС

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рубль резко прибавил - около 50 копеек к доллару и евро - после неожиданного решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой учетной ставки сразу на 0,5 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.12 мск дешевеет на 53 копейки, до 65,91 рубля, курс евро - на 41 копейку, до 73,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Сразу после новости ФРС доллар и евро резко потеряли в весе сразу около 50 копеек.
ФРС США на внеочередном заседании несколькими минутами ранее неожиданно снизила ключевую ставку до 1-1,25% годовых с 1,5-1,75%.