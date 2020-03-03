В Кувейте из-за распространения коронавируса закрыли зоопарк

ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Власти Власти Кувейта закрыли для посещения зоопарк в целях борьбы с распространением нового типа коронавируса , сообщило во вторник Кувейтскому агентству новостей Генеральное управление по сельхозделам и рыбному хозяйству.

"Решение о закрытии зоопарка для посещения до дальнейшего уведомления принято в соответствии с указаниями правительства Кувейта, чтобы избежать скопления людей и положить конец распространению коронавируса в интересах сохранения здоровья посетителей", - отметили в управлении.

На сегодняшний день в Кувейте зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса из всех шести арабских стран Персидского залива. По последним данным минздрава Кувейта, в стране болеют 56 человек, большинство из них заразились во время поездок в Иран. Ранее власти Кувейта запретили гражданам 10 стран въезжать в эмират без заверенных кувейтскими посольствами справок об отсутствии заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.