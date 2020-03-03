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В Кувейте из-за распространения коронавируса закрыли зоопарк
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РИА Новости

В Кувейте из-за распространения коронавируса закрыли зоопарк

18:54 03.03.2020
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© REUTERS / Stephane MaheПроизводство медицинских масок
Производство медицинских масок
© REUTERS / Stephane Mahe
Производство медицинских масок
ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Власти Кувейта закрыли для посещения зоопарк в целях борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщило во вторник Кувейтскому агентству новостей Генеральное управление по сельхозделам и рыбному хозяйству.
"Решение о закрытии зоопарка для посещения до дальнейшего уведомления принято в соответствии с указаниями правительства Кувейта, чтобы избежать скопления людей и положить конец распространению коронавируса в интересах сохранения здоровья посетителей", - отметили в управлении.
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На сегодняшний день в Кувейте зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса из всех шести арабских стран Персидского залива. По последним данным минздрава Кувейта, в стране болеют 56 человек, большинство из них заразились во время поездок в Иран. Ранее власти Кувейта запретили гражданам 10 стран въезжать в эмират без заверенных кувейтскими посольствами справок об отсутствии заражения коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКувейтВ мире
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