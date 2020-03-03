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На параде Победы покажут новую систему дистанционного минирования
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РИА Новости

На параде Победы покажут новую систему дистанционного минирования

18:48 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТанки Т-72Б3 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танки Т-72Б3 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) впервые пройдет в колонне военной техники на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут две боевые и две транспортно-заряжающие машины данной системы", - сказали в военном ведомстве.
Система дистанционного минирования создана на базе автомобиля "Камаз" повышенной грузоподъемности. В ее основе заложен дистанционный способ установки минных заграждений, являющийся наиболее безопасным и маневренным. В данной системе применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации.
Всего в военном параде в Москве 9 мая будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из них 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.
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Российская Федерация (Россия)Парад ПобедыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваВ мире
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