На параде Победы покажут новую систему дистанционного минирования

Танки Т-72Б3 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) впервые пройдет в колонне военной техники на Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) впервые пройдет в колонне военной техники на параде Победы на Красной площади в Москве , сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ

"Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут две боевые и две транспортно-заряжающие машины данной системы", - сказали в военном ведомстве.

Система дистанционного минирования создана на базе автомобиля "Камаз" повышенной грузоподъемности. В ее основе заложен дистанционный способ установки минных заграждений, являющийся наиболее безопасным и маневренным. В данной системе применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации.