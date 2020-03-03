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Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
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РИА Новости

Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии

18:47 03.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере их будущей пенсии раз в три года, первую рассылку могут сделать уже в 2021 году, сообщила пресс-служба министерства.
"По инициативе Минтруда России граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, после того как человеку исполнилось 45 лет. В Минтруде пояснили, что к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.
Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее. В уведомлении также отразят параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.
Получить данные можно будет через личные кабинеты на сайтах Пенсионного фонда и Единого портала государственных услуг, а также в отделении Пенсионного фонда.
"Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда)", - добавили в Минтруде.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
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