В Литве задержали депутата горсовета Клайпеды

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В литовской Клайпеде полиция обыскала и задержала депутата местного горсовета от комитета "Титов и справедливость" Эллу Андрееву, причина задержания пока неизвестна, сообщил бывший депутат горсовета, глава местного отделения Союза русских Литвы Вячеслав Титов.

"Буквально полчаса назад мы ездили в комиссариат полицейский, чтобы уточнить, кто задержал, потому что у нас были опасения, что это могла быть и не полиция. Были сказаны очень страшные слова, что если побежит, то пристрелят. Подтвердилась информация, что это сделала полиция, были проведены обыски законные, и вот сейчас она задержана. К сожалению, ничего не сказали, на каком основании, почему, что там инкриминируется, когда выпустят, тоже не сказали", - сказал Титов Sputnik Литва

Он отметил, что только может предполагать, что это продолжаются политические преследования. "Возможно, это связано и с нашей силой - созданием новой политической партии социальной справедливости. Череда... В моем отношении, меня судили, из меня сделали преступника, Альгирдаса Палецкиса (оппозиционный политик, арестованный в Литве по обвинению в шпионаже в пользу РФ - ред.) уже почти полтора года держат за что-то там, непонятно, издеваются, сейчас Элла Владимировна Андреева", - сказал политик.

Ранее Титов написал на своей странице в Facebook , что во вторник в 7.00 (8.00 мск) в квартиру Андреевой пришли с обыском две женщины и трое мужчин. Титов отметил, что как узнал о случившемся, сразу же выехал к ней. По его словам, мама Андреевой сообщила, что дочь увели неизвестные люди, также они забрали компьютер, все телефоны и какие-то бумаги, на вопрос о том, будут ли они надевать наручники на дочь, неизвестные сказали "нет", но "если побежит, застрелят".

Ранее Титов выступил против намерения властей Клайпеды увековечить память командира "лесных братьев" Раманаускаса-Ванагаса. Депутат заявил, что тот причастен к убийству 8 тысяч мирных жителей. Активист опубликовал на своей странице в соцсети постановление советского суда, который признавал Раманаускаса-Ванагаса виновным в преступлениях. В мае Клайпедский районный суд оштрафовал Титова за его высказывания на 12 тысяч евро. В октябре Клайпедский окружной суд уменьшил размер штрафа политику до 10 тысяч евро. В ноябре главная избирательная комиссия Литвы лишила Титова депутатского мандата. В ГИК объяснили это тем, что полномочия членов муниципальных советов истекают раньше срока, если им был вынесен обвинительный приговор.