Мишустин поручил начать подготовку к голосованию по Конституции

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений ведомствам для подготовки общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, соответствующее распоряжение было опубликовано на интернет портале правовой информации.
В частности, Центральному банку РФ поручено обеспечить открытие счетов комиссий для операций со средствами федерального бюджета, предназначенными на подготовку и проведение голосования.
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МВД России поручено в трехдневный срок обеспечить снятие с регистрационного учета по прежнему месту жительства граждан, зарегистрированных по новому месту жительства, выдать временные удостоверения личности гражданам, обратившимся за выдачей, заменой паспорта.
Также министерствам поручено обеспечить предоставление сведений для составления и уточнения списков участников голосования в порядке и сроке, установленным нормативными актами ЦИК РФ.
Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.