Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1568058953.html
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564997623_0:112:3118:1866_1036x0_80_0_0_602fb01ea72a3ddca24502716070aaf8.jpg
РИА Новости

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

18:35 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
38139
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Выступая на итоговой коллегии ведомства, Бастрыкин отметил, что СК считает подобные санкции эффективным средством по сдерживанию коррупции.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
2 марта, 20:15
Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге
"Это предложение могло бы быть закреплено в Конституции, поправки к которой активно обсуждаются в обществе", — сказал он.
Также глава СК России рассказал, что за прошедший год следователи направили в суды более восьми тысяч дел о коррупционных преступлениях. За их совершение к уголовной ответственности привлекли 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.
Накануне Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции. В частности, он предложил указать в основном законе страны, что Россия является правопреемницей Советского Союза и что "объединенная тысячелетней историей страна сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога". Также в предлагаемых поправках есть положение, запрещающее отчуждение территорий государства, определение брака как союза мужчины и женщины и обязательство индексировать пенсии не реже одного раза в год.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
28 февраля, 11:23
В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
Кроме того, в документе подчеркивается, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
Госдума поддержала поправки в первом чтении, второе чтение законопроекта запланировано на 10 марта.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Рабочая встреча президента России В. Путина с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ М. Шмаковым
28 февраля, 09:26
"Никто не заставит". Россиянам объяснили оплату выходного 22 апреля
7813772155
Обсудить 79
Российская Федерация (Россия)Конституция РФСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
Популярные комментарии
Тупо-очевидные вещи для эффективной борьбы с коррупцией надо закреплять Конституцией! Даааааа. Далековато мы зашли. Теперь бредем взад. В СССР это была первая и основная статья. И работала.
3 марта, 19:42
laskab1
180000010
Тогда надо записать, что конфискация производится у тех кто получал выгоду от коррупционных средств - родня, любовницы, друзья. Все по кому будут доказательства пользования коррупционными средствами...
3 марта, 19:44
Фома Фомич
18300002
Рекомендуем
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Никита Потураев
Депутат Рады заявил о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
Лента новостейМолния