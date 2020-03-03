Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-03T22:35+0300
https://ria.ru/20200303/1568058602.html
Саудовская Аравия ужесточила правила въезда в страну
https://cdn21.img.ria.ru/images/148628/23/1486282344_0:442:2730:1978_1036x0_80_0_0_f2db1c492959a8b9deaa4f9d61efebad.jpg
РИА Новости

Саудовская Аравия ужесточила правила въезда в страну

22:35 03.03.2020
501
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. 2007 год
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. 2007 год
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии предприняли новые меры в аэропортах для борьбы с проникновением в королевство коронавируса, они коснутся жителей стран Персидского залива, недавно посещавших очаги распространения COVID-19, говорится в сообщении на сайте МВД королевства.
"Приняты дополнительные превентивные меры на пропускных пунктах на границе в отношении тех, кто посещал страны с высокой заболеваемостью новым коронавирусом", — отметили в МВД.
В частности, в министерстве пояснили, что подданные других стран Персидского залива или иностранные резиденты этих стран, которые ранее имели право въезжать в королевство без визы, в случае посещения государств с большим числом заболевших коронавирусом могут въехать в Саудовскую Аравию только через 14 дней после возвращения в одну из стран региона и подтверждения отсутствия заболевания.
О первом случае заболевания коронавирусом среди ее подданных Саудовская Аравия сообщила 2 марта. Это побывавший в Иране саудовец. Его поместили в карантин. Для изоляции возможных больных с коронавирусом королевство подготовило более 1,4 тысячи палат в больницах. Министерство здравоохранения уточнило, что также поместило в карантин 70 человек, которые контактировали с больным. Результаты их анализов будут готовы в ближайшее время.
Участница школы самбо Grande Rio выступает на самбодроме в рамках карнавала в Рио-де-Жанеро
1 февраля, 08:00Туризм
Город самбы, футбола и вечного лета. Секреты отдыха в Рио-де-Жанейро
101000
ТуризмРаспространение нового коронавирусаТуризмтуристыНовости - ТуризмСаудовская Аравия
Рекомендуем
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Саудовской Аравии
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Храм Анкор Ват, Камбоджа
Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
В Иране сотрудник регионального офиса ВОЗ заразился коронавирусом
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Выяснилось, куда не пустят туристов после поездок в страны с COVID-19
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Европейские страны предложили Ирану помощь в борьбе с коронавирусом
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
Лента новостейМолния