Саудовская Аравия ужесточила правила въезда в страну

ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии предприняли новые меры в аэропортах для борьбы с проникновением в королевство коронавируса, они коснутся жителей стран Персидского залива, недавно посещавших очаги распространения COVID-19, говорится в сообщении на сайте МВД королевства.

"Приняты дополнительные превентивные меры на пропускных пунктах на границе в отношении тех, кто посещал страны с высокой заболеваемостью новым коронавирусом", — отметили в МВД.

В частности, в министерстве пояснили, что подданные других стран Персидского залива или иностранные резиденты этих стран, которые ранее имели право въезжать в королевство без визы, в случае посещения государств с большим числом заболевших коронавирусом могут въехать в Саудовскую Аравию только через 14 дней после возвращения в одну из стран региона и подтверждения отсутствия заболевания.