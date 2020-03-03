Слуцкий обсудил с делегацией ХАМАС ближневосточное урегулирование

"Мы считаем, что необходимо как можно серьезнее заниматься вопросами разрешения палестино-израильского конфликта. Готовы на всех уровнях, в том числе и в парламентской плоскости, оказывать содействие переговорному процессу. Здесь мы видим определенные возможности для парламентской дипломатии", - сказал глава комитета журналистам.