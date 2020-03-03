Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1568056181.html
Слуцкий обсудил с делегацией ХАМАС ближневосточное урегулирование
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_2fb3e0cd729b82a435d68a271638486b.jpg
РИА Новости

Слуцкий обсудил с делегацией ХАМАС ближневосточное урегулирование

18:30 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
200
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на встрече с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с председателем Политбюро Исмаилом Ханией обсудил вопросы ближневосточного урегулирования.
По его словам, на переговорах затрагивался весь спектр вопросов ближневосточного урегулирования, "исходя из международно признанной правовой базы".
В этом контексте Слуцкий высказался о предложениях США – так называемой "сделке века", отметив, что она носит ярко выраженный произраильский характер и слабо учитывает интересы палестинской стороны.
"Мы считаем, что необходимо как можно серьезнее заниматься вопросами разрешения палестино-израильского конфликта. Готовы на всех уровнях, в том числе и в парламентской плоскости, оказывать содействие переговорному процессу. Здесь мы видим определенные возможности для парламентской дипломатии", - сказал глава комитета журналистам.
Он добавил, что стороны обсудили также ряд других составляющих ближневосточного урегулирования и региональной повестки дня.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
303010
Обсудить 0
Российская Федерация (Россия)"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЛеонид СлуцкийГосдума РФХамасПалестинаСШАВ мире
Рекомендуем
Израильские армейские вертолеты
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Израильские военнослужащие
Израильская армия атаковала автомобиль снайпера в северной части Голан
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с лидером ХАМАС ситуацию вокруг сектора Газа
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев и председатель политбюро "ХАМАС" обсудят ситуацию в регионе
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Беспорядки в Нью-Дели
В Нью-Дели число погибших в беспорядках возросло до 46, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
Лента новостейМолния