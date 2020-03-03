Слуцкий обсудил с делегацией ХАМАС ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на встрече с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с председателем Политбюро Исмаилом Ханией обсудил вопросы ближневосточного урегулирования.
По его словам, на переговорах затрагивался весь спектр вопросов ближневосточного урегулирования, "исходя из международно признанной правовой базы".
В этом контексте Слуцкий высказался о предложениях США – так называемой "сделке века", отметив, что она носит ярко выраженный произраильский характер и слабо учитывает интересы палестинской стороны.
"Мы считаем, что необходимо как можно серьезнее заниматься вопросами разрешения палестино-израильского конфликта. Готовы на всех уровнях, в том числе и в парламентской плоскости, оказывать содействие переговорному процессу. Здесь мы видим определенные возможности для парламентской дипломатии", - сказал глава комитета журналистам.
Он добавил, что стороны обсудили также ряд других составляющих ближневосточного урегулирования и региональной повестки дня.