Италию попросили ввести маркировку чистых товаров из-за коронавируса

РИМ, 3 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Италии поступают запросы о введении маркировки товаров, гарантирующей чистоту от коронавируса - это неприемлемо и абсурдно, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо

"Блокирование итальянских товаров неприемлемо. И также неприемлемо, что есть страны, которые в это время требуют гарантийных талонов virus-free от Италии", - заявил он, выступая в министерстве на мероприятии, посвященном продвижению итальянской продукции.

Ранее местные СМИ сообщили, что ввести талоны на сыр грана падано, который производится в городе Кремона на севере Италии, попросила Греция. Посольство страны в Риме вскоре опровергло эту информацию. Кроме того, глава этой сыроварни из области, где наблюдается наибольшее число заражений, заявлял, что аналогичные требования поступили из Германии, Испании и Греции.

"Мы протестуем через дипломатическую сеть и просим Всемирную организацию здравоохранения дать оценку этим абсурдные запросам. Это недопустимая дискриминация и факт недобросовестной конкуренции", - сказал Ди Майо.

Ранее глава МИД Италии в газетном интервью заявил, что Италия намерена добиваться отмены ограничений, которые в ее отношении установили ряд стран после вспышки коронавируса в ее северных регионах. Речь идет о рекомендациях воздержаться от поездок на Апеннины, запрете на въезд итальянцев и побывавшим в Италии в последние две недели, а также введении обязательного карантина.