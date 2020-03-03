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Италию попросили ввести маркировку чистых товаров из-за коронавируса
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РИА Новости

Италию попросили ввести маркировку чистых товаров из-за коронавируса

18:29 03.03.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
РИМ, 3 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Италии поступают запросы о введении маркировки товаров, гарантирующей чистоту от коронавируса - это неприемлемо и абсурдно, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Блокирование итальянских товаров неприемлемо. И также неприемлемо, что есть страны, которые в это время требуют гарантийных талонов virus-free от Италии", - заявил он, выступая в министерстве на мероприятии, посвященном продвижению итальянской продукции.
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Ранее местные СМИ сообщили, что ввести талоны на сыр грана падано, который производится в городе Кремона на севере Италии, попросила Греция. Посольство страны в Риме вскоре опровергло эту информацию. Кроме того, глава этой сыроварни из области, где наблюдается наибольшее число заражений, заявлял, что аналогичные требования поступили из Германии, Испании и Греции.
"Мы протестуем через дипломатическую сеть и просим Всемирную организацию здравоохранения дать оценку этим абсурдные запросам. Это недопустимая дискриминация и факт недобросовестной конкуренции", - сказал Ди Майо.
Ранее глава МИД Италии в газетном интервью заявил, что Италия намерена добиваться отмены ограничений, которые в ее отношении установили ряд стран после вспышки коронавируса в ее северных регионах. Речь идет о рекомендациях воздержаться от поездок на Апеннины, запрете на въезд итальянцев и побывавшим в Италии в последние две недели, а также введении обязательного карантина.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, 52 человека погибли от болезни.
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