Вологодские ветераны получат по 75 тысяч рублей на ремонт жилья

"Эта выплата будет направлена на улучшение жилищных условий. Получатели могут направить средства на замену газового, электрического оборудования или ремонт жилого помещения. Заявления на получение пособия будут приниматься центрами социальных выплат, при необходимости помощь в подготовке заявлений будут оказывать социальные работники на дому", - пояснил Кольцов.