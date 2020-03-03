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Вологодская область
2020-03-03T18:26+0300
https://ria.ru/20200303/1568054038.html
Вологодские ветераны получат по 75 тысяч рублей на ремонт жилья
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РИА Новости

Вологодские ветераны получат по 75 тысяч рублей на ремонт жилья

18:26 03.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области выплатят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременное пособие в размере 75 тысяч рублей, которое станет дополнением к федеральной выплате, сообщил РИА Новости первый заместитель губернатора Антон Кольцов.
Соответствующее постановление во вторник приняло правительство региона. В отличие от федеральной выплаты, региональная будет иметь целевое назначение.
"Эта выплата будет направлена на улучшение жилищных условий. Получатели могут направить средства на замену газового, электрического оборудования или ремонт жилого помещения. Заявления на получение пособия будут приниматься центрами социальных выплат, при необходимости помощь в подготовке заявлений будут оказывать социальные работники на дому", - пояснил Кольцов.
Он добавил, что механизм получения выплаты может быть любой - через почтовые отделения или на банковский счёт.
"Все выплаты гарантированно будут предоставлены до 30 апреля", - сообщил Кольцов.
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