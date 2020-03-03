"Аэрофлот" объяснил повышение премий руководству

"Сравнение сумм начислений 2019 и 2018 годов необходимо проводить с учетом существенно заниженной базы предыдущего периода. В 2018 году не выплачивались премии из чистой прибыли, так как результаты компании были ниже планируемых. Кроме того, в 2018 году компания принимала решение не делать выплаты по долгосрочной программе мотивации - 1,8 миллиарда рублей", - сказали в пресс-службе.

"Необходимо понимать, что начисление премии в отчетности по стандартам МСФО проводится автоматически в соответствии с действующими положениями компании. Решение о фактической выплате принимается отдельно в рамках корпоративных одобрений. В данном случае речь идет о начислении. Таким образом, рост на 38% связан с начислением, а не реальной выплатой и основан на эффекте низкой базы", - добавили там.

Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Основные версии ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.