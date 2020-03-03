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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1568053073.html
"Аэрофлот" объяснил повышение премий руководству
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РИА Новости

"Аэрофлот" объяснил повышение премий руководству

18:24 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Повышение премий руководству крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в 2019 году объясняется автоматическим начислением, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Из отчетности "Аэрофлота" следует, что в 2019 году компания увеличила вознаграждение руководству на 38,1%, несмотря на заявление о лишении топ-менеджеров премий из-за майской катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
"Сравнение сумм начислений 2019 и 2018 годов необходимо проводить с учетом существенно заниженной базы предыдущего периода. В 2018 году не выплачивались премии из чистой прибыли, так как результаты компании были ниже планируемых. Кроме того, в 2018 году компания принимала решение не делать выплаты по долгосрочной программе мотивации - 1,8 миллиарда рублей", - сказали в пресс-службе.
"Необходимо понимать, что начисление премии в отчетности по стандартам МСФО проводится автоматически в соответствии с действующими положениями компании. Решение о фактической выплате принимается отдельно в рамках корпоративных одобрений. В данном случае речь идет о начислении. Таким образом, рост на 38% связан с начислением, а не реальной выплатой и основан на эффекте низкой базы", - добавили там.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
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Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в июне 2019 года заявил, что топ-менеджеры "Аэрофлота" лишаются годовых премий из-за аварии самолета SSJ 100, произошедшей в мае 2019 года в московском аэропорту "Шереметьево".
Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Основные версии ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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ЧП в ШереметьевоРоссийская Федерация (Россия)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)АэрофлотЭкономика
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