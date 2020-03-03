Врач дал рекомендации по соблюдению поста

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Священники Русской православной церкви поддерживают рекомендации врачей для постящихся, рассказал главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров.
"Врачам, которые работают в (церковной – ред.) больнице, часто приходится слышать от пациентов вопрос: "Как мне поститься, что сказать своему духовнику?". В настоящее время есть консенсус между врачами и священниками, не только в церковной больнице. Мне не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда рекомендация священника противоречила бы рекомендации врача", - сказал Заров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По словам главврача, пост может быть ослаблен по медицинским показаниям, когда питание является частью лечения, а не "образом жизни". "Есть заболевания, состояния, которые требуют усиленного питания. Например, когда анемия, онкологическое заболевание или в послеоперационный период, питание – элемент лечения. И здесь есть полное взаимопонимание между врачебным сообществом и духовенством", - уточнил он.
В свою очередь председатель учебного комитета Русской православной церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов заметил, что частичные послабления по медицинским показаниям не отменяют автоматически сам пост.
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"Если прописали печенку на пару без соли, не значит, что есть санкция на стейки. Если пост отменили в чем-то, не значит, что отменили вовсе. Можно найти заместительное, в чем ты можешь поститься: отказаться от того же сладкого, чаще всего неполезного (для здоровья – ред.) в большинстве случаев и заболеваний", - предупредил протоиерей.
Также, по его словам, далеко не всякая болезнь – повод смягчить пост. "Бывают болезни, связанные с химиотерапией, а бывает насморк, в котором тоже можно искать повод для смягчения поста – не стоит толковать это слишком расширительно", - подытожил представитель Русской церкви.