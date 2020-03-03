Врач дал рекомендации по соблюдению поста

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Священники Священники Русской православной церкви поддерживают рекомендации врачей для постящихся, рассказал главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров.

"Врачам, которые работают в (церковной – ред.) больнице, часто приходится слышать от пациентов вопрос: "Как мне поститься, что сказать своему духовнику?". В настоящее время есть консенсус между врачами и священниками, не только в церковной больнице. Мне не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда рекомендация священника противоречила бы рекомендации врача", - сказал Заров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам главврача, пост может быть ослаблен по медицинским показаниям, когда питание является частью лечения, а не "образом жизни". "Есть заболевания, состояния, которые требуют усиленного питания. Например, когда анемия, онкологическое заболевание или в послеоперационный период, питание – элемент лечения. И здесь есть полное взаимопонимание между врачебным сообществом и духовенством", - уточнил он.

В свою очередь председатель учебного комитета Русской православной церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов заметил, что частичные послабления по медицинским показаниям не отменяют автоматически сам пост

"Если прописали печенку на пару без соли, не значит, что есть санкция на стейки. Если пост отменили в чем-то, не значит, что отменили вовсе. Можно найти заместительное, в чем ты можешь поститься: отказаться от того же сладкого, чаще всего неполезного (для здоровья – ред.) в большинстве случаев и заболеваний", - предупредил протоиерей.