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2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1568050385.html
Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео
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РИА Новости

Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео

18:20 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что полет ракетоносцев продлился более восьми часов. Бомбардировщики выполняли задачи при сложных погодных условиях из-за сильного бокового ветра.
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Дозаправка осуществлялась при помощи воздушных танкеров Ил-78. При этом расстояние между самолетами составило менее 30 метров.
Всего в полетных заданиях участвовали порядка десяти самолетов дальней авиации.
28142019
Обсудить 12
Российская Федерация (Россия)Ил-78Ту-160Безопасность
Популярные комментарии
Случайно попала на видео , во дают .
3 марта, 18:31
freizdorf
330006
Ну да какой-то блогер рядом случайно оказался и на мобилу снял🙂
3 марта, 18:35
Alex Alex
610003
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