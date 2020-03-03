Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что полет ракетоносцев продлился более восьми часов. Бомбардировщики выполняли задачи при сложных погодных условиях из-за сильного бокового ветра.
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Дозаправка осуществлялась при помощи воздушных танкеров Ил-78. При этом расстояние между самолетами составило менее 30 метров.
Всего в полетных заданиях участвовали порядка десяти самолетов дальней авиации.