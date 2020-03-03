В Хорватии выявили девятый случай заболевания коронавирусом

БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Девятый случай заражения Девятый случай заражения коронавирусом подтвержден в Хорватии , сообщил республиканский штаб гражданской обороны при МВД.

Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом решением хорватского правительства ранее возглавил глава министерства внутренних дел Давор Божинович.

"Инфекционная клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердили, что еще один человек заражен коронавирусом. Это означает, что в Хорватии подтверждено девять инфицированных. Речь идет о водителе, который доставлял груз из зараженных регионов Италии", - сообщило МВД.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан страны не паниковать и не делать запасов.

Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в минувшую среду первый случай заболевания в стране. По данным министерства, число больных не увеличилось. Премьер-министр Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса, по данным властей, в стране нет ни одного зараженного.