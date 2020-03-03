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В Хорватии выявили девятый случай заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Хорватии выявили девятый случай заболевания коронавирусом

18:19 03.03.2020
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© REUTERS / YonhapЮжнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
© REUTERS / Yonhap
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Девятый случай заражения коронавирусом подтвержден в Хорватии, сообщил республиканский штаб гражданской обороны при МВД.
Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом решением хорватского правительства ранее возглавил глава министерства внутренних дел Давор Божинович.
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"Инфекционная клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердили, что еще один человек заражен коронавирусом. Это означает, что в Хорватии подтверждено девять инфицированных. Речь идет о водителе, который доставлял груз из зараженных регионов Италии", - сообщило МВД.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан страны не паниковать и не делать запасов.
Глава минздрава Северной Македонии Венко Филипче подтвердил в минувшую среду первый случай заболевания в стране. По данным министерства, число больных не увеличилось. Премьер-министр Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса, по данным властей, в стране нет ни одного зараженного.
Власти Сербии запустили специальный сайт для профилактики коронавируса и информирования граждан. Зараженных коронавирусом в стране нет, но два серба - члены команды круизного лайнера Diamond Princess - больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХорватияВ мире
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