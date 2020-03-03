В Иране начали клинические испытания препарата против коронавируса

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран

ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Иранские специалисты приступают к клиническим испытаниям препарата против Иранские специалисты приступают к клиническим испытаниям препарата против коронавируса , сообщает агентство Fars со ссылкой на руководителя тегеранского Университета медицинских наук "Бакиатолла" Али Резу Джалали.

"Один из наших исследовательских центров смог подготовить препарат против этого заболевания, который переходит к этапу клинических испытаний", - цитирует Джалали агентство.

Он отметил, что специалисты получили соответствующее разрешение для проведения испытаний, которые в скором времени начнутся.