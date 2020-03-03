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В Иране начали клинические испытания препарата против коронавируса
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РИА Новости

В Иране начали клинические испытания препарата против коронавируса

18:13 03.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Иранские специалисты приступают к клиническим испытаниям препарата против коронавируса, сообщает агентство Fars со ссылкой на руководителя тегеранского Университета медицинских наук "Бакиатолла" Али Резу Джалали.
"Один из наших исследовательских центров смог подготовить препарат против этого заболевания, который переходит к этапу клинических испытаний", - цитирует Джалали агентство.
Он отметил, что специалисты получили соответствующее разрешение для проведения испытаний, которые в скором времени начнутся.
На данный момент с 19 февраля в Иране зафиксированы более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 77 человек погибли, 435 выздоровели.
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