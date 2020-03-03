Группа "Звери" выступит на фестивале Park live в Москве

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Фестиваль Park live в Москве начнется на день раньше - 16 июля, перед гостями выступит группа "Звери", говорится на странице мероприятия в Facebook.

Ранее организаторы сообщили, что ежегодный фестиваль Park Live в 2020 году пройдет с 17 по 19 июля. На нем выступят американская альтернативная рок-группа The Killers, калифорнийцы The Offspring и британская рок-группа Placebo.

"Park Live не остановить: новый день, новый хэдлайнер! Группа Звери возглавит фестиваль 16 июля в Лужниках", - говорится в сообщении.