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2020-03-03T20:25+0300
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Группа "Звери" выступит на фестивале Park live в Москве
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РИА Новости

Группа "Звери" выступит на фестивале Park live в Москве

20:25 03.03.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевКонцерт группы "Звери" в Томске
Концерт группы Звери в Томске
© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Фестиваль Park live в Москве начнется на день раньше - 16 июля, перед гостями выступит группа "Звери", говорится на странице мероприятия в Facebook.
Ранее организаторы сообщили, что ежегодный фестиваль Park Live в 2020 году пройдет с 17 по 19 июля. На нем выступят американская альтернативная рок-группа The Killers, калифорнийцы The Offspring и британская рок-группа Placebo.
"Park Live не остановить: новый день, новый хэдлайнер! Группа Звери возглавит фестиваль 16 июля в Лужниках", - говорится в сообщении.
Как отметили организаторы, абонементы, купленные на 17-19 июля, дадут посетителям возможность попасть на фестиваль в дополнительный день бесплатно.
Группа The Killers
4 декабря 2019, 17:37Культура
The Killers выступят летом в Москве на фестивале Park Live
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