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Во Франции четвертый человек умер от коронавируса
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РИА Новости

Во Франции четвертый человек умер от коронавируса

18:06 03.03.2020
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© REUTERS / Charles PlatiauСкорая помощь у больницы Биша в Париже
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Престарелый мужчина скончался в департаменте Морбиан на западе Франции, став четвертой жертвой коронавируса на территории страны, передает портал France Info со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения.
"Пожилой пациент в возрасте 92 лет, заразившийся коронавирусом, умер в Морбиане… Таким образом, показатели увеличились до четырех умерших из 204 заразившихся", - сообщает издание.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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