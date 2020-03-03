Во Франции четвертый человек умер от коронавируса

ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Престарелый мужчина скончался в департаменте Морбиан на западе Престарелый мужчина скончался в департаменте Морбиан на западе Франции , став четвертой жертвой коронавируса на территории страны, передает портал France Info со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения.

"Пожилой пациент в возрасте 92 лет, заразившийся коронавирусом, умер в Морбиане… Таким образом, показатели увеличились до четырех умерших из 204 заразившихся", - сообщает издание.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.