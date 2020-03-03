Кондратьев поручил поддержать экспортноориентированные предприятия

КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать Центр поддержки экспортноориентированных предприятий региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Уточняется, что во вторник глава края обсудил на совещании с руководителями промышленных и аграрных предприятий региона реализацию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По словам губернатора, перед экономикой края стоят большие задачи. Отмечается, что достичь их без развития экспортной деятельности невозможно. В первую очередь региону необходима стратегия развития несырьевого экспорта. Его объем к 2024 году должен увеличиться с 4,7 миллиарда до 8,5 миллиарда долларов в год.

"Нужны агрессивные действия по экспорту наших товаров. У нас есть сельхозтехника, удобрения, продукция металлообработки, оборудование для нефтегазовой отрасли. В крае работают крупные экспортеры – Абинский электрометаллургический завод, ЕвроХим. Но их единицы. Мы должны добиться массовой экспортной деятельности. Производители готовы скорректировать свои товары под рынок конкретной страны", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Участники совещания заявили о трудностях производителей при выходе на международные рынки. Среди основных выделяются отсутствие координации, сложность процедур, непростая международная обстановка, из-за которой российская продукция не имеет индивидуального узнаваемого образа и воспринимается иностранными импортерами стереотипно.

"Нам нужно переформатировать мышление, как переходить на экспорт. Ту же муку экспортировать сложно. Потому что другие производители, например, под каждую африканскую страну делают специальный сорт. Но предприятия – это только производители, которые делают свой товар качественно. А какой товар нужно делать и как его продать на экспорт – это мы должны им подсказать. Нужно создать для них центр, который в ручном режиме будет работать с экспортерами Кубани и отдельную программу финансовой поддержки", – отметил Кондратьев.