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Краснодарский край
2020-03-03T17:59+0300
https://ria.ru/20200303/1568038785.html
Кондратьев поручил поддержать экспортноориентированные предприятия
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РИА Новости

Кондратьев поручил поддержать экспортноориентированные предприятия

17:59 03.03.2020
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать Центр поддержки экспортноориентированных предприятий региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Уточняется, что во вторник глава края обсудил на совещании с руководителями промышленных и аграрных предприятий региона реализацию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По словам губернатора, перед экономикой края стоят большие задачи. Отмечается, что достичь их без развития экспортной деятельности невозможно. В первую очередь региону необходима стратегия развития несырьевого экспорта. Его объем к 2024 году должен увеличиться с 4,7 миллиарда до 8,5 миллиарда долларов в год.
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"Нужны агрессивные действия по экспорту наших товаров. У нас есть сельхозтехника, удобрения, продукция металлообработки, оборудование для нефтегазовой отрасли. В крае работают крупные экспортеры – Абинский электрометаллургический завод, ЕвроХим. Но их единицы. Мы должны добиться массовой экспортной деятельности. Производители готовы скорректировать свои товары под рынок конкретной страны", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Участники совещания заявили о трудностях производителей при выходе на международные рынки. Среди основных выделяются отсутствие координации, сложность процедур, непростая международная обстановка, из-за которой российская продукция не имеет индивидуального узнаваемого образа и воспринимается иностранными импортерами стереотипно.
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"Нам нужно переформатировать мышление, как переходить на экспорт. Ту же муку экспортировать сложно. Потому что другие производители, например, под каждую африканскую страну делают специальный сорт. Но предприятия – это только производители, которые делают свой товар качественно. А какой товар нужно делать и как его продать на экспорт – это мы должны им подсказать. Нужно создать для них центр, который в ручном режиме будет работать с экспортерами Кубани и отдельную программу финансовой поддержки", – отметил Кондратьев.
Он уточнил, что центр должен выработать конкретный механизм действий для предприятий, аккумулировать необходимую информацию и помогать кубанским производителям выводить свой товар на экспорт.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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