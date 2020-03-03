В Польше 231 человек находится на карантине по коронавирусу

При этом Моравецкий сообщил, что на данный момент в Польше не обнаружен коронавирус. "Пока нет у нас ни одного подтвержденного случая коронавируса", - сказал он. "До Польши коронавирус еще не дошел", - добавил премьер.

По его данным, "на карантине находится 231 человек".

"Мы готовы к возможному появлению коронавируса", - сказал Моравецкий, отметив, что правительство выделило дополнительно 100 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов) на закупку дополнительного оборудования для госпиталей.

Он также призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. "Призываю сохранять спокойствие, воздержаться и не поддаваться неправдивым информациям, распространяемым в интернете", - сказал польский премьер.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19