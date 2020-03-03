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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T18:04+0300
https://ria.ru/20200303/1568031330.html
США хотят поддержать Турцию в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567691881_0:3:600:341_1036x0_80_0_0_d67569a1f64fbb1e64b9a87dc2abd6a8.jpg
РИА Новости

США хотят поддержать Турцию в Идлибе

17:46 03.03.2020 (обновлено: 18:04 03.03.2020)
6979
© РИА Новости / Михаил АлаеддинБлокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон намерен поддержать действия Турции в сирийском Идлибе поставкой боеприпасов.
Джеффри и постпред США при ООН Келли Крафт прибыли накануне с визитом в Турцию. Они провели переговоры с замглавы МИД Турции Седатом Уналом, после чего посетили приграничную с Сирией турецкую провинцию Хатай.
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"Мы хотим предоставить Турции поддержку боеприпасами в Идлибе", - цитирует Джеффри газета Sabah.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 8
Обострение ситуации в ИдлибеДжеймс ДжеффриСергей ЛавровВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
А кто бы сомневался? США поддержат и дьявола, если он выступит против России.
3 марта, 17:49
Александр Невский
2000001
Это зря. Россия ведь тоже поддержит....Сирию в Идлибе. Это ведь территория Сирии, Дональд. Не в курсе? Была двойка по географии в школе? Ну спроси своих экспертов :)
3 марта, 17:57
aalnoor1953
1340002
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