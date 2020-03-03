Московским водителям посоветовали менять резину на летнюю в апреле

"В принципе при таких условиях шины уже очень хочется поменять, но ситуация складывается таким образом, что в конце марта и в начале апреля ночью температура может понижаться до нулевых отметок. То есть если течение марта мы не будем до нуля опускаться, у нас будут плюсовые температуры и днем и ночью, то в конце марта, в начале апреля ночные могут быть около нулевых отметок, что может таить в себе некоторую опасность. А уже уверенно можно менять шины в начале апреля", - сказал Тишковец.