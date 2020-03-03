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2020-03-03T17:43+0300
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Московским водителям посоветовали менять резину на летнюю в апреле
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РИА Новости

Московским водителям посоветовали менять резину на летнюю в апреле

17:43 03.03.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уверенно менять зимнюю резину на летнюю можно будет уже в начале апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он сказал, что в Москве и в центральной России на месяц раньше наступила климатическая весна, и что 5 марта снежный покров в столице полностью сойдет.
"В принципе при таких условиях шины уже очень хочется поменять, но ситуация складывается таким образом, что в конце марта и в начале апреля ночью температура может понижаться до нулевых отметок. То есть если течение марта мы не будем до нуля опускаться, у нас будут плюсовые температуры и днем и ночью, то в конце марта, в начале апреля ночные могут быть около нулевых отметок, что может таить в себе некоторую опасность. А уже уверенно можно менять шины в начале апреля", - сказал Тишковец.
Москва
Вчера, 17:33
Москву в ближайшие дни ждут абсолютные температурные рекорды
300002
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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