Московским водителям посоветовали менять резину на летнюю в апреле

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уверенно менять зимнюю резину на летнюю можно будет уже в начале апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он сказал, что в Москве и в центральной России на месяц раньше наступила климатическая весна, и что 5 марта снежный покров в столице полностью сойдет.
"В принципе при таких условиях шины уже очень хочется поменять, но ситуация складывается таким образом, что в конце марта и в начале апреля ночью температура может понижаться до нулевых отметок. То есть если течение марта мы не будем до нуля опускаться, у нас будут плюсовые температуры и днем и ночью, то в конце марта, в начале апреля ночные могут быть около нулевых отметок, что может таить в себе некоторую опасность. А уже уверенно можно менять шины в начале апреля", - сказал Тишковец.