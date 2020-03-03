Источник: заседание ОПЕК+ пройдет без журналистов из-за коронавируса

Оба сказали, что решение похоже на окончательное. Однако официального объявления от ОПЕК пока не было.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 4-6 марта министерских встречах альянса в Вене.