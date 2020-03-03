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Источник: заседание ОПЕК+ пройдет без журналистов из-за коронавируса
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РИА Новости

Источник: заседание ОПЕК+ пройдет без журналистов из-за коронавируса

17:43 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники заседания организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Участники заседания организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники заседания организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Заседание стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки в Вене может пройти без доступа журналистов в штаб-квартиру секретариата ОПЕК из-за мер предосторожности в условиях все большего распространения угрозы заражения коронавирусом, сообщили РИА Новости два источника в ОПЕК.
Оба сказали, что решение похоже на окончательное. Однако официального объявления от ОПЕК пока не было.
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Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 4-6 марта министерских встречах альянса в Вене.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗОПЕККитайУханьВ мире
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