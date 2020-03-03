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Во Франции число заболевших коронавирусом выросло до 204 человек
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РИА Новости

Во Франции число заболевших коронавирусом выросло до 204 человек

17:37 03.03.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом на территории Франции превысило отметку в 200 человек и составляет 204 человека, трое из них скончались, сообщает во вторник санитарное агентство страны Sante Publique.
"204 подтвержденных случая во Франции, 3 смерти", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаФранцияВ мире
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