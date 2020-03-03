Во Франции число заболевших коронавирусом выросло до 204 человек

ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом на территории Франции превысило отметку в 200 человек и составляет 204 человека, трое из них скончались, сообщает во вторник санитарное агентство страны Sante Publique.
"204 подтвержденных случая во Франции, 3 смерти", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что число заболевших во Франции составляет 193 человека.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса