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Москву в ближайшие дни ждут абсолютные температурные рекорды
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РИА Новости

Москву в ближайшие дни ждут абсолютные температурные рекорды

17:33 03.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москву начиная со среды ждет шесть абсолютных температурных рекордов подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Москву в ближайшие шесть дней ждет полдюжины рекордов температурных подряд. Начиная с завтрашнего дня - 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Москву и жителей центральной России и многих регионов ждут абсолютные температурные рекорды, касающиеся этих дней", - сказал Тишковец.
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Так, по его словам, завтра ожидается плюс 6,8, прежний рекорд 7,5 градусов был в 1959 году, 5 числа – плюс 8-10, прежний рекорд плюс 8,9 был в 1995 году. Шестого марта ожидается плюс 7-9, прежний рекорд плюс 6,4 зафиксирован в 1995 году.
"Седьмого числа будет плюс 8-10, прежний рекорд плюс 9 ровно – 2002 год, восьмого числа будет плюс 11-13, прежний рекорд плюс 8,3 – в 2014 году, и девятого числа будет плюс 11-13, было плюс 10 градусов ровно", - сказал Тишковец.
Он также добавил, что в Москве и в центральной России на месяц раньше наступила климатическая весна, она должна была прийти в конце марта.
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ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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