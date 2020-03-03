Москву в ближайшие дни ждут абсолютные температурные рекорды

"Москву в ближайшие шесть дней ждет полдюжины рекордов температурных подряд. Начиная с завтрашнего дня - 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Москву и жителей центральной России и многих регионов ждут абсолютные температурные рекорды, касающиеся этих дней", - сказал Тишковец.
Так, по его словам, завтра ожидается плюс 6,8, прежний рекорд 7,5 градусов был в 1959 году, 5 числа – плюс 8-10, прежний рекорд плюс 8,9 был в 1995 году. Шестого марта ожидается плюс 7-9, прежний рекорд плюс 6,4 зафиксирован в 1995 году.
"Седьмого числа будет плюс 8-10, прежний рекорд плюс 9 ровно – 2002 год, восьмого числа будет плюс 11-13, прежний рекорд плюс 8,3 – в 2014 году, и девятого числа будет плюс 11-13, было плюс 10 градусов ровно", - сказал Тишковец.
Он также добавил, что в Москве и в центральной России на месяц раньше наступила климатическая весна, она должна была прийти в конце марта.
В этом году в столице наблюдалась аномально теплая зима. Так, январь текущего года стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в январе в столице расцвели первые подснежники, а на этой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, текущей зимой составила порядка плюс 7,7 градусов.