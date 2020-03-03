Власти Латвии выделили 2,6 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге

РИГА, 3 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Латвии во вторник решило выделить 2,6 миллиона евро на борьбу с распространением нового типа коронавируса , сообщается в пресс-релизе кабмина.

В понедельник в Латвии на пресс-конференции с участием главы Минздрава Илзе Винкеле было официально объявлено о первом случае заражения коронавирусом в стране. Женщина прилетела в Ригу из Италии. Во вторник в Рижской восточной клинической больнице сообщили, что диагноз "коронавирус" у женщины не подтвердился. Пациентка была отпущена домой.

"Правительство решило выделить 2,6 миллиона на различные нужды, связанные с распространением коронавируса: 1,7 миллиона евро выделены из программы на непредвиденные обстоятельства, а остальные деньги найдены за счет перераспределения средств", - говорится в пресс-релизе.

Средства будут потрачены на средства индивидуальной защиты, в том числе очки, респираторы и комбинезоны, на лекарства и реагенты для анализов, закупку аппаратов искусственной вентиляции, формирование новых бригад службы неотложной медицинской помощи.