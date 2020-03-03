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Комитет ГД поддержал поправку к Конституции об индексации пенсий
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РИА Новости

Комитет ГД поддержал поправку к Конституции об индексации пенсий

17:28 03.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о закреплении в основном законе страны индексацию пенсий не реже раза в год.
Согласно поправке, в Конституцию вносится положение о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Кроме того, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.
"В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - говорится в тексте поправки.
Кроме того, согласно документу, в РФ в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
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Российская Федерация (Россия)Конституция РФГосдума РФОбщество
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