Комитет ГД поддержал поправку к Конституции об индексации пенсий

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о закреплении в основном законе страны индексацию пенсий не реже раза в год.

Согласно поправке, в Конституцию вносится положение о том, что РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Кроме того, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

"В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - говорится в тексте поправки.