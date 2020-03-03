Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T17:28+0300
https://ria.ru/20200303/1568020510.html
ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД
https://cdn24.img.ria.ru/images/150179/07/1501790719_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_976753caeaca534ec34ba5b808bb49ba.jpg
РИА Новости

ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД

17:28 03.03.2020
280
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Исламское государство"* постарается сорвать соглашение США и талибов, но договоренность предусматривает возможность провокаций, заявил РИА Новости cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
29 февраля, 12:02
ОДКБ считает нужным активизировать усилия против ИГ* в Афганистане
"Они (боевики ИГ*) будут стараться срывать (соглашение), но… американцы с талибами это учли. Ведь были даже в ходе недели тишины несколько терактов, нападений, все понимали, что ИГ* постарается сорвать и все списать на талибов. Но разобрались американцы", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об укреплении позиций ИГ* в Афганистане, при этом российская сторона заявляла о переброске боевиков ИГ* к афгано-пакистанской границе. Летом 2019 года Кабулов в интервью газете "Коммерсант" заявлял, что боевики ИГИЛ* действуют в 9 из 34 провинций ИРА.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
112100
Обсудить 0
Исламское государствоЗамир КабуловАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Флаг Ирана
В МИД Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
Трамп уверен в способности Кабула возглавить мирный процесс в стране
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Полиция в Афганистане
На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт оценил перспективы предстоящего визита Эрдогана в Россию
Ситуация на границе Греции с Турцией
Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко заявила о "полном коллапсе" на Украине
Самолет Су-22 сирийских ВВС
В Сирии рассказали подробности уничтожения двух самолетов в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
Лента новостейМолния