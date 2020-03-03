ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Исламское государство"* постарается сорвать соглашение "Исламское государство"* постарается сорвать соглашение США талибов , но договоренность предусматривает возможность провокаций, заявил РИА Новости cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

"Они (боевики ИГ*) будут стараться срывать (соглашение), но… американцы с талибами это учли. Ведь были даже в ходе недели тишины несколько терактов, нападений, все понимали, что ИГ* постарается сорвать и все списать на талибов. Но разобрались американцы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об укреплении позиций ИГ* в Афганистане, при этом российская сторона заявляла о переброске боевиков ИГ* к афгано-пакистанской границе. Летом 2019 года Кабулов в интервью газете "Коммерсант" заявлял, что боевики ИГИЛ* действуют в 9 из 34 провинций ИРА.