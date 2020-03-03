Главврач рассказал о пользе соблюдения поста

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пост полезен для здоровья, однако ограничения должны быть разумными, заявил во вторник главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров.

"Воздержание от вредных привычек – табакокурения, алкоголя, избыточного потребления пищи, избыточного нахождения в социальных сетях – не только не опасно для здоровья, но и полезно. Ограничения, если они разумны и сопровождаются молитвой и духовной жизнью, полезны не только для души, но и для здоровья", - сказал Заров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, пост и церковная традиция "мудрая и разумная". Вместе с тем медик обратил внимание не риск развития болезней, если постящийся резко меняет постное меню на обычное.

"Возвращаясь с пасхальной литургии, продолжают трапезу. Здесь возникает опасность для здоровья. Пациенты обращаются к нам иногда в тяжелом состояния и оказываются в реанимации с панкреатитом. Надо очень разумно и осторожно выходить из поста", - предупредил он.

Также главврач обратил внимание на то, что пост может быть ослаблен по медицинским показаниям, когда питание является частью лечения.

При этом Заров подчеркнул, что во время поста рекомендуют принимать витамины, особенно тем, кто много трудится и занимается спортом.

"Главная рекомендация – принимать мультивитамины с минералами – (актуальна - ред.) для всех постящихся, особенно тех, кто занимается спортом, трудится с повышенной физической нагрузкой. Тем более, период Великого поста совпадает с весенним авитаминозом", - сказал он.