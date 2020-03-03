Главврач рассказал о пользе соблюдения поста

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пост полезен для здоровья, однако ограничения должны быть разумными, заявил во вторник главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров.
"Воздержание от вредных привычек – табакокурения, алкоголя, избыточного потребления пищи, избыточного нахождения в социальных сетях – не только не опасно для здоровья, но и полезно. Ограничения, если они разумны и сопровождаются молитвой и духовной жизнью, полезны не только для души, но и для здоровья", - сказал Заров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, пост и церковная традиция "мудрая и разумная". Вместе с тем медик обратил внимание не риск развития болезней, если постящийся резко меняет постное меню на обычное.
"Возвращаясь с пасхальной литургии, продолжают трапезу. Здесь возникает опасность для здоровья. Пациенты обращаются к нам иногда в тяжелом состояния и оказываются в реанимации с панкреатитом. Надо очень разумно и осторожно выходить из поста", - предупредил он.
Также главврач обратил внимание на то, что пост может быть ослаблен по медицинским показаниям, когда питание является частью лечения.
2 марта, 20:00Религия и мировоззрениеЧем питаться в Великий пост
При этом Заров подчеркнул, что во время поста рекомендуют принимать витамины, особенно тем, кто много трудится и занимается спортом.
"Главная рекомендация – принимать мультивитамины с минералами – (актуальна - ред.) для всех постящихся, особенно тех, кто занимается спортом, трудится с повышенной физической нагрузкой. Тем более, период Великого поста совпадает с весенним авитаминозом", - сказал он.
По его словам, эти выводы сделали по результатам исследования, проведенного в больнице святителя Алексия в 2017 году. Тогда провели анализ крови 44 постившихся работников медучреждения. "Обнаружили снижения по группе B, по всем остальным группам витаминов и микроэлементам – в пределах нормы, или близко к этому. Результаты исследования еще не опубликованы", - уточнил главврач.