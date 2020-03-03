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Религия и мировоззрение
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1568019522.html
Главврач рассказал о пользе соблюдения поста
https://cdn24.img.ria.ru/images/151514/85/1515148533_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_ff7f9c57bbe502a53d401f081a4324ff.jpg
РИА Новости

Главврач рассказал о пользе соблюдения поста

17:26 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© Depositphotos / cook_inspireХумус
Хумус
© Depositphotos / cook_inspire
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пост полезен для здоровья, однако ограничения должны быть разумными, заявил во вторник главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров.
"Воздержание от вредных привычек – табакокурения, алкоголя, избыточного потребления пищи, избыточного нахождения в социальных сетях – не только не опасно для здоровья, но и полезно. Ограничения, если они разумны и сопровождаются молитвой и духовной жизнью, полезны не только для души, но и для здоровья", - сказал Заров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, пост и церковная традиция "мудрая и разумная". Вместе с тем медик обратил внимание не риск развития болезней, если постящийся резко меняет постное меню на обычное.
"Возвращаясь с пасхальной литургии, продолжают трапезу. Здесь возникает опасность для здоровья. Пациенты обращаются к нам иногда в тяжелом состояния и оказываются в реанимации с панкреатитом. Надо очень разумно и осторожно выходить из поста", - предупредил он.
Также главврач обратил внимание на то, что пост может быть ослаблен по медицинским показаниям, когда питание является частью лечения.
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При этом Заров подчеркнул, что во время поста рекомендуют принимать витамины, особенно тем, кто много трудится и занимается спортом.
"Главная рекомендация – принимать мультивитамины с минералами – (актуальна - ред.) для всех постящихся, особенно тех, кто занимается спортом, трудится с повышенной физической нагрузкой. Тем более, период Великого поста совпадает с весенним авитаминозом", - сказал он.
По его словам, эти выводы сделали по результатам исследования, проведенного в больнице святителя Алексия в 2017 году. Тогда провели анализ крови 44 постившихся работников медучреждения. "Обнаружили снижения по группе B, по всем остальным группам витаминов и микроэлементам – в пределах нормы, или близко к этому. Результаты исследования еще не опубликованы", - уточнил главврач.
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