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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T17:26+0300
https://ria.ru/20200303/1568019178.html
Парламент Турции проводит закрытое заседание по Идлибу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:70:3072:1798_1036x0_80_0_0_ad7721545514c9b7284ce23324ab8c0a.jpg
РИА Новости

Парламент Турции проводит закрытое заседание по Идлибу

17:26 03.03.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Парламент Турции собрался во вторник на закрытое заседание по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что заседание проходит под председательством спикера парламента Мустафы Шентопа. С докладами по ситуации на северо-западе Сирии и ходе операции в Идлибе перед депутатами выступят глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар.
На обсуждениях присутствует вице-президент Турции Фуат Октай. Каждому министру и представителям партий, имеющих фракции в парламенте, на выступления отведено по полчаса. Также по 5 минут выделено трем депутатам от партии, не имеющей фракции в высшем законодательном органе страны.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Война в СирииХулуси АкарМевлют ЧавушоглуТурцияСирияВ мире
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