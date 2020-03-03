Парламент Турции проводит закрытое заседание по Идлибу

На обсуждениях присутствует вице-президент Турции Фуат Октай. Каждому министру и представителям партий, имеющих фракции в парламенте, на выступления отведено по полчаса. Также по 5 минут выделено трем депутатам от партии, не имеющей фракции в высшем законодательном органе страны.