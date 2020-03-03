Парламент Турции проводит закрытое заседание по Идлибу

АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Парламент Турции собрался во вторник на закрытое заседание по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что заседание проходит под председательством спикера парламента Мустафы Шентопа. С докладами по ситуации на северо-западе Сирии и ходе операции в Идлибе перед депутатами выступят глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар.
На обсуждениях присутствует вице-президент Турции Фуат Октай. Каждому министру и представителям партий, имеющих фракции в парламенте, на выступления отведено по полчаса. Также по 5 минут выделено трем депутатам от партии, не имеющей фракции в высшем законодательном органе страны.