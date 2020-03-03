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Религия и мировоззрение
2020-03-03T17:23+0300
https://ria.ru/20200303/1568017695.html
Священник посоветовал в Великий пост не употреблять соевое мясо
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568015636_0:90:3074:1819_1036x0_80_0_0_1f113364f868db9982ef0fca139fce2a.jpg
РИА Новости

Священник посоветовал в Великий пост не употреблять соевое мясо

17:23 03.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
© РИА Новости / Нина Зотина
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов назвал соевое мясо "решительным огорчением" и посоветовал не употреблять в Великий пост "этот и всякие другие суррогаты".
Отвечая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" на вопрос о том, как он относится к "новым пищевым технологиям" – таким, как постный майонез или соевое мясо, священник заметил, что соевое мясо представляет собой "растительную субстанцию", однако при этом оно имеет "внешние вкусовые признаки мяса".
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"Но это какое-то решительное огорчение. Потому что организм все равно знает, что это какая-то соя, но продукт пытается мои рецепторы обмануть и сказать, что это вроде как мясо… Так что это двойное огорчение: вроде как и мясо съел, то есть, пост нарушил по ощущению, и результата от этого не получил", - сказал Козлов.
Он добавил, что в этом смысле "считает этот суррогат, как и всякие другие суррогаты, неполезным". "Вообще, лучше, когда вещи называются своими именами. Мясо – мясом, горох – горохом, вода – водой, а водка – водкой. Потому что пусть будет всем все понятно", - сказал священник.
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В целом он отметил, что нет постановления Священного Синода или Архиерейского собора о соевых продуктах, то есть официально выраженной церковной позиции по этому поводу, зафиксированной в документе. Поэтому верующие здесь могут руководствоваться собственной совестью и советами священника-духовника.
Говоря о предписаниях поста для мирян, глава учебного комитета Русской церкви напомнил, что исторически пост возник в среде монахов, для которых его устав прописан в "Типиконе". "Фактически систематизированного документа, в котором бы излагался устав поста для мирян - в таком, собственном смысле слова, - Церковь наша не имеет, а опирается на сложившуюся практику – сложившиеся, в большинстве случаев, благочестивые, а иногда и "параблагочестивые" традиции в отношении поста", - признал священнослужитель.
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По его словам, какие-то вопросы, связанные с постом, традиционно решаются "в личном порядке общения между мирянином и священником, или путем ответственного, сознательного выбора самого мирянина".
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Религия и мировоззрениеВеликий пост 2020Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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