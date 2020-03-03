Украинского священника заподозрили в торговле оружием с Донбасса

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Служба безопасности Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает священника из Ровенской области в торговле оружием, вывезенным из Донбасса , об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО/ООС (Антитеррористической операции/Операции объединенных сил – ред.) с проповеднической миссией. С командировок он возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых", - сказано в сообщении.

Правоохранители заявили, что им удалось задокументировать несколько фактов продажи оружия, в частности ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тысяч гривен.