Украинского священника заподозрили в торговле оружием с Донбасса

"По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО/ООС (Антитеррористической операции/Операции объединенных сил – ред.) с проповеднической миссией. С командировок он возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых", - сказано в сообщении.
Правоохранители заявили, что им удалось задокументировать несколько фактов продажи оружия, в частности ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тысяч гривен.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Священника подозревают в незаконном обращении с оружием, за что ему грозит до семи лет тюрьмы.
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