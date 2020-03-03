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Украинского священника заподозрили в торговле оружием с Донбасса
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РИА Новости

Украинского священника заподозрили в торговле оружием с Донбасса

17:22 03.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает священника из Ровенской области в торговле оружием, вывезенным из Донбасса, об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО/ООС (Антитеррористической операции/Операции объединенных сил – ред.) с проповеднической миссией. С командировок он возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых", - сказано в сообщении.
Правоохранители заявили, что им удалось задокументировать несколько фактов продажи оружия, в частности ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тысяч гривен.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Священника подозревают в незаконном обращении с оружием, за что ему грозит до семи лет тюрьмы.
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ДонбассСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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