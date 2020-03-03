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Инструктор из Уфы обучает вождению людей с инвалидностью
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РИА Новости
Инструктор из Уфы обучает вождению людей с инвалидностью
Сергей Веселов уже шесть лет учит людей с ограниченными возможностями водить машину. В его автомобиле вместо педалей – рычаги для ручного управления. В Уфе такой – всего один. На уроки к Сергею едут со всей республики и из соседних регионов.
2020-03-03T17:20+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=27943365&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568013820_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_d202740bfbf5bd88e29203cf1f9255e0.jpg
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PT2M22S

Инструктор из Уфы обучает вождению людей с инвалидностью

17:20 03.03.2020
227
Сергей Веселов уже шесть лет учит людей с ограниченными возможностями водить машину. В его автомобиле вместо педалей – рычаги для ручного управления. В Уфе такой – всего один. На уроки к Сергею едут со всей республики и из соседних регионов.
4311031
Уфа
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