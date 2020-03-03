Инструктор из Уфы обучает вождению людей с инвалидностью

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Сергей Веселов уже шесть лет учит людей с ограниченными возможностями водить машину. В его автомобиле вместо педалей – рычаги для ручного управления. В Уфе такой – всего один. На уроки к Сергею едут со всей республики и из соседних регионов.