2020-03-03T17:20+0300
2020-03-03T17:20+0300
https://ria.ru/20200303/1568015491.html
Инструктор из Уфы обучает вождению людей с инвалидностью
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РИА Новости
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РИА Новости
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Инструктор из Уфы обучает вождению людей с инвалидностью
Сергей Веселов уже шесть лет учит людей с ограниченными возможностями водить машину. В его автомобиле вместо педалей – рычаги для ручного управления. В Уфе такой – всего один. На уроки к Сергею едут со всей республики и из соседних регионов.
2020-03-03T17:20+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=27943365&type=mp4
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Инструктор из Уфы обучает вождению людей с инвалидностью
Сергей Веселов уже шесть лет учит людей с ограниченными возможностями водить машину. В его автомобиле вместо педалей – рычаги для ручного управления. В Уфе такой – всего один. На уроки к Сергею едут со всей республики и из соседних регионов.