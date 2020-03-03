В Ингушетии ищут пропавших неделю назад двух братьев из Сибири

НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают двух братьев, которые около недели назад приехали в республику из Сибири и пропали, сообщает региональное МВД.
"Вечером в понедельник в дежурную часть ОМВД России по городу Назрани с письменным заявлением обратился 52-летний житель Новосибирска. Он сообщил, что в минувшую среду его сыновья 22 и 17 лет выехали из Новосибирска в Ингушетию и до настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили, что 26 февраля братья самолетом прибыли в аэропорт "Домодедово" в Москве, откуда с помощью сервиса BlaBlaCar на попутном транспорте выехали по направлению в Ингушетию.
Отмечается, что водитель данного транспортного средства - 31-летний житель Грозного - пояснил, что 27 февраля высадил молодых людей в районе так называемого "Экажевского круга" в Назрани.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, молодые люди объявлены в федеральный розыск, соответствующие материалы направлены в следственные органы", - уточняет МВД.
Министерство также приводит приметы пропавших братьев и просит лиц, обладающих значимой информацией об их местонахождении, сообщить по телефонам + 7 (8732) 22-42-87, + 7 (8734) 55-01-54 либо 102.