В Ингушетии ищут пропавших неделю назад двух братьев из Сибири

"Вечером в понедельник в дежурную часть ОМВД России по городу Назрани с письменным заявлением обратился 52-летний житель Новосибирска. Он сообщил, что в минувшую среду его сыновья 22 и 17 лет выехали из Новосибирска в Ингушетию и до настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно", - говорится в сообщении.