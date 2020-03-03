Комитет ГД поддержал поправку к Конституции о понятии брака

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о защите института брака как союза мужчины и женщины.
Согласно поправкам, в статье 72 Конституции появится пункт, где институт брака будет определен как "союз мужчины и женщины". О необходимости таких изменений не раз говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой: по его мнению, это поможет пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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