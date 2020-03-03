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Комитет ГД поддержал поправку к Конституции о понятии брака
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РИА Новости

Комитет ГД поддержал поправку к Конституции о понятии брака

17:15 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о защите института брака как союза мужчины и женщины.
Согласно поправкам, в статье 72 Конституции появится пункт, где институт брака будет определен как "союз мужчины и женщины". О необходимости таких изменений не раз говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой: по его мнению, это поможет пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
20 февраля, 17:52
Матвиенко поддержала решение закрепить в Конституции понятие брака
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Российская Федерация (Россия)Петр ТолстойКонституция РФГосдума РФОбщество
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