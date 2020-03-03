Лавров вручил живущим в Финляндии блокадникам медали к 75-летию Победы

Сергей Лавров на церемонии вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" группе жителей блокадного Ленинграда в посольстве России в Хельсинки. 3 марта 2020

Сергей Лавров на церемонии вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" группе жителей блокадного Ленинграда в посольстве России в Хельсинки. 3 марта 2020

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии в посольстве России в Хельсинки вручил приуроченные к 75-летию Победы медали жителям блокадного Ленинграда, в настоящий момент проживающим в Финляндии

"Вы пережили ужасы блокады Ленинграда, вы самоотверженно трудились в тылу, помогая фронту. И, конечно же, вам за это вечный низкий поклон", - сказал Лавров, обращаясь к ветеранам.

Министр отметил, что "это часть тех усилий, которые весь наш народ, народы Советского союза внесли в разгром фашизма, сыграв в этом историческом завоевании решающую роль".

"Конечно, мы помним о том вкладе, который внесли наши союзники во Второй мировой войне . И мы хотим сохранить тот дух, который тогда помог победить самого страшного врага", - отметил министр.

Он подчеркнул, что "не меньшее мужество требуется и сегодня, чтобы подняться над разногласиями ради борьбы с общими угрозами".

"А таковых сегодня немало - это и терроризм, прочие формы организованной преступности, эпидемии и много другое", - заявил Лавров.