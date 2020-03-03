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75 лет Великой Победы
2020-03-03T17:39+0300
https://ria.ru/20200303/1568011823.html
Лавров вручил живущим в Финляндии блокадникам медали к 75-летию Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568025623_0:48:2991:1730_1036x0_80_0_0_6bf1018e2e7e743ca0044348a843b828.jpg
РИА Новости

Лавров вручил живущим в Финляндии блокадникам медали к 75-летию Победы

17:14 03.03.2020 (обновлено: 17:39 03.03.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Лавров на церемонии вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" группе жителей блокадного Ленинграда в посольстве России в Хельсинки. 3 марта 2020
Сергей Лавров на церемонии вручения медалей 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов группе жителей блокадного Ленинграда в посольстве России в Хельсинки. 3 марта 2020
© РИА Новости / МИД РФ
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Сергей Лавров на церемонии вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" группе жителей блокадного Ленинграда в посольстве России в Хельсинки. 3 марта 2020
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии в посольстве России в Хельсинки вручил приуроченные к 75-летию Победы медали жителям блокадного Ленинграда, в настоящий момент проживающим в Финляндии.
"Вы пережили ужасы блокады Ленинграда, вы самоотверженно трудились в тылу, помогая фронту. И, конечно же, вам за это вечный низкий поклон", - сказал Лавров, обращаясь к ветеранам.
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Лавров во время чаепития после церемонии вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" группе жителей блокадного Ленинграда в Хельсинки
Сергей Лавров во время чаепития после церемонии вручения медалей 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов группе жителей блокадного Ленинграда в Хельсинки
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров во время чаепития после церемонии вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" группе жителей блокадного Ленинграда в Хельсинки
Министр отметил, что "это часть тех усилий, которые весь наш народ, народы Советского союза внесли в разгром фашизма, сыграв в этом историческом завоевании решающую роль".
"Конечно, мы помним о том вкладе, который внесли наши союзники во Второй мировой войне. И мы хотим сохранить тот дух, который тогда помог победить самого страшного врага", - отметил министр.
Он подчеркнул, что "не меньшее мужество требуется и сегодня, чтобы подняться над разногласиями ради борьбы с общими угрозами".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в Хельсинки
Вчера, 14:1775 лет Великой Победы
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"А таковых сегодня немало - это и терроризм, прочие формы организованной преступности, эпидемии и много другое", - заявил Лавров.
В этой связи он также напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина, который "предложил постоянным членам Совета безопасности собраться и продемонстрировать свою ответственность за те права, которыми они наделены в соответствии с уставом ООН".
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Сергей ЛавровФинляндияРоссияВ мире
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