Моргулов обсудил с замглавы МИД Лаоса международную повестку дня

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провел российско-лаосские политические консультации со своим коллегой из Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе обмена мнениями по двусторонней проблематике выражено удовлетворение достигнутым в последние годы уровнем политического диалога… Обсуждение международной повестки дня подтвердило близость подходов сторон к актуальным вопросам ситуации в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в сообщении.
Замминистры также обсудили подготовку мероприятий в связи с 60-летием установления российско-лаосских дипломатических отношений (7 октября). "Подчеркнута необходимость продолжения совместной работы по углублению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.
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