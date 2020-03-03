Моргулов обсудил с замглавы МИД Лаоса международную повестку дня

"В ходе обмена мнениями по двусторонней проблематике выражено удовлетворение достигнутым в последние годы уровнем политического диалога… Обсуждение международной повестки дня подтвердило близость подходов сторон к актуальным вопросам ситуации в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в сообщении.