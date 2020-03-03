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Моргулов обсудил с замглавы МИД Лаоса международную повестку дня
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РИА Новости

Моргулов обсудил с замглавы МИД Лаоса международную повестку дня

17:12 03.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провел российско-лаосские политические консультации со своим коллегой из Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе обмена мнениями по двусторонней проблематике выражено удовлетворение достигнутым в последние годы уровнем политического диалога… Обсуждение международной повестки дня подтвердило близость подходов сторон к актуальным вопросам ситуации в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в сообщении.
Замминистры также обсудили подготовку мероприятий в связи с 60-летием установления российско-лаосских дипломатических отношений (7 октября). "Подчеркнута необходимость продолжения совместной работы по углублению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.
3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит (слева) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
3 ноября 2019, 15:03
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Игорь МоргуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЛаосВ мире
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