Лавров рассказал о повестке саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН

"Вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которая требует срочных и неотложных и неординарных шагов, но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо", - заявил журналистам Лавров.

Он напомнил, что еще в советские времена президент СССР Михаил Горбачев вместе с президентом США Рональдом Рейганом принимали заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. "Мы предложили нашим американским коллегам подтвердить эту позицию в новых условиях. Прошло уже более полутора, а может двух лет, ответа мы пока не получили", - указал Лавров.