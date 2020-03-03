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https://ria.ru/20200303/1568010608.html
Лавров рассказал о повестке саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН
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РИА Новости

Лавров рассказал о повестке саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН

17:12 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Вопрос о недопустимости ядерной войны должен быть обсужден на саммите "пятерки" СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которая требует срочных и неотложных и неординарных шагов, но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо", - заявил журналистам Лавров.
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Он напомнил, что еще в советские времена президент СССР Михаил Горбачев вместе с президентом США Рональдом Рейганом принимали заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. "Мы предложили нашим американским коллегам подтвердить эту позицию в новых условиях. Прошло уже более полутора, а может двух лет, ответа мы пока не получили", - указал Лавров.
"Считаю, что и этот вопрос должны обсудить лидеры "пятерки", - подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого президент РФ Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
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