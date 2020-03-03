Пермские власти опровергли информацию о взрыве на заводе

ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Министерство территориальной безопасности Пермского края опровергло информацию о "взрыве" на одном из предприятий Перми, объяснив хлопок и появившиеся над территорией НИИ Полимерных материалов клубы пара штатными испытаниями продукции.
О громком хлопке, прозвучавшем днем в Кировском районе, в соцсетях написали жители города. Некоторые указывают, что слышали его дважды. Также публикуются фотографии территории, над которой поднимаются клубы пара.
"На производственной площадке НИИ Полимерных материалов в Перми прошло штатное испытание изделия в рамках гособоронзаказа. Пострадавших, угрозы населению и территории нет", — говорится в заявлении ведомства.
НИИ полимерных материалов входит в госкорпорацию "Ростех". На сайте института указано, что оно занимается разработкой порохов и твёрдых ракетных топлив к зарядам для комплексов ПРО, ПВО, реактивных систем залпового огня, крылатых ракет, авиационного вооружения, артиллерии, средств ближнего боя, стратегических комплексов, систем космической обороны, ракетного вооружения ВМФ. Проводит огневые испытания зарядов к твердотопливным ракетным двигателям, а также утилизацию ракетных двигателей различного класса.