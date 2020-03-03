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В 14 штатах США открылись участки для голосования в "супервторник"
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РИА Новости

В 14 штатах США открылись участки для голосования в "супервторник"

17:10 03.03.2020
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© РИА НовостиУчасток для голосования в США
Участок для голосования в США
© РИА Новости
Участок для голосования в США
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
Главное событие этого дня – праймериз Демократической партии, на которых будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд. Делегаты поддерживают конкретного кандидата. Они в июле этого года выберут единого претендента от Демократической партии на президентское кресло, который выступит против республиканца Дональда Трампа в ноябре.
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Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Еще 771 человек – это так называемые суперделегаты, которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники.
Самое большое число делегатов разыгрывается в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине.
Перед "супервторником" два демократа – Пит Буттиджич и Эми Клобушар - вышли из гонки, поддержав кандидата от партийного истеблишмента бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его главный соперник – Берни Сандерс, который до того по итогам праймериз в четырех штатах лидировал по числу полученных делегатов.
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Для победы на партийном съезде кандидат должен будет заручиться поддержкой более половины избираемых делегатов, то есть 1991 человека. Если этот результат будет оспорен, то состоится второе голосование, где уже примут участие и суперделегаты. Тогда кандидат должен получить более половины голосов всех участников, то есть более 2375 голосов.
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