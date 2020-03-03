В 14 штатах США открылись участки для голосования в "супервторник"

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Участки для голосования открылись во вторник утром в Участки для голосования открылись во вторник утром в США , где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".

Главное событие этого дня – праймериз Демократической партии , на которых будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд. Делегаты поддерживают конкретного кандидата. Они в июле этого года выберут единого претендента от Демократической партии на президентское кресло, который выступит против республиканца Дональда Трампа в ноябре.

Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Еще 771 человек – это так называемые суперделегаты, которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники.

Самое большое число делегатов разыгрывается в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине.

Перед "супервторником" два демократа – Пит Буттиджич и Эми Клобушар - вышли из гонки, поддержав кандидата от партийного истеблишмента бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его главный соперник – Берни Сандерс, который до того по итогам праймериз в четырех штатах лидировал по числу полученных делегатов.