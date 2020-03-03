У контактировавших с заболевшим россиянином не выявили коронавирус

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Первые результаты анализов у контактировавших с заразившимся коронавирусом россиянином отрицательные, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что накануне были госпитализированы 24 человека.

"На сегодняшний день, по результатам исследований Роспотребнадзора, у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные, у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба — отрицательная", — сказала Ракова.

По ее словам, у 67 пассажиров рейса анализы также отрицательные, а по остальным результаты пока не получены. Экипаж самолета и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился заболевший, находятся под наблюдением, у них первичные пробы тоже показали отрицательный результат.

"Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжим вас информировать о результатах", — заключила заммэра.

Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что диагноз подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.

Ситуация с коронавирусом

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 61 стране — число зараженных превысило 8,7 тысячи, 127 человек умерли.