Комитет ГД поддержал поправку к Конституции о статусе русского языка

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков.

"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации", - говорится в тексте поправки.

Кроме того, согласно предложению, республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки и использовать их в органах госвласти, органах местного самоуправления, госучреждениях республик наряду с русским языком.