В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Спецпредставитель президента РФ по Афганистану , глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что склонен верить тому, что никаких секретных договоренностей или протоколов между США талибами нет.

"Накануне подписания я беседовал с коллегой Залмаем Халилзадом (спецпредставитель США по Афганистану - ред.), он клялся о том, что нет никаких секретных приложений... Когда мне было сказано "нет приложений" - я склонен верить". Между прочим, и талибы мне подтвердили, что нет", - сообщил Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Однако, по его словам, его "смутили" заявления американской стороны, что "существуют все-таки некоторые секретные приложения, касающиеся военных аспектов". Кабулов отметил, что это, возможно, касается того, что американцы и натовцы, в целом, вместе выводят за 14 месяцев около 16-17 тысяч военнослужащих поэтапно.

"Видимо, там есть своего рода план, график вывода и, наверное, эти детали обрисовываются. Я другого объяснения высказываниям министра обороны США найти не могу", - предположил представитель МИД России.