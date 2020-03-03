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В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами
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РИА Новости

В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами

17:06 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что склонен верить тому, что никаких секретных договоренностей или протоколов между США и талибами нет.
"Накануне подписания я беседовал с коллегой Залмаем Халилзадом (спецпредставитель США по Афганистану - ред.), он клялся о том, что нет никаких секретных приложений... Когда мне было сказано "нет приложений" - я склонен верить". Между прочим, и талибы мне подтвердили, что нет", - сообщил Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Однако, по его словам, его "смутили" заявления американской стороны, что "существуют все-таки некоторые секретные приложения, касающиеся военных аспектов". Кабулов отметил, что это, возможно, касается того, что американцы и натовцы, в целом, вместе выводят за 14 месяцев около 16-17 тысяч военнослужащих поэтапно.
"Видимо, там есть своего рода план, график вывода и, наверное, эти детали обрисовываются. Я другого объяснения высказываниям министра обороны США найти не могу", - предположил представитель МИД России.
29 февраля на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Президент США Дональд Трамп
29 февраля, 22:53
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно
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