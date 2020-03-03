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Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции
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РИА Новости

Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции

17:04 03.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 400 поправок поступило в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции РФ, почти тысячу предложений получила соответствующая рабочая группа, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.
"Всего в комитет поступило 387 официальных поправок, в том числе поправки президента Российской Федерации, и около тысячи предложений поступило в рабочую группу (по подготовке поправок в Конституцию)", - сказал Крашенинников на заседании комитета во вторник.
Он отметил, что поступило много предложений по изменению преамбулы Конституции, но принято решение ее не менять. "Ряд предложений вполне может быть учтен в главе третьей и других главах", - отметил Крашенинников.
Комитет Госдумы завершил прием поправок в проект о Конституции в понедельник, 2 марта.
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Российская Федерация (Россия)Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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