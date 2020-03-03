Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 400 поправок поступило в комитет Около 400 поправок поступило в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции РФ , почти тысячу предложений получила соответствующая рабочая группа, сообщил глава комитета Павел Крашенинников

"Всего в комитет поступило 387 официальных поправок, в том числе поправки президента Российской Федерации, и около тысячи предложений поступило в рабочую группу (по подготовке поправок в Конституцию)", - сказал Крашенинников на заседании комитета во вторник.

Он отметил, что поступило много предложений по изменению преамбулы Конституции, но принято решение ее не менять. "Ряд предложений вполне может быть учтен в главе третьей и других главах", - отметил Крашенинников.