Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Роскомнадзор составил на BBC World News протоколы за нарушение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что закончили проверку в отношении медиа-ресурсов британской вещательной корпорации BBC в России, в том числе канала BBC World News.

Выяснилось, что канал нарушает требования федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Роскомнадзор составил протокол по статье КоАП "Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации". Максимальная сумма штрафа по этой статье составляет 200 тысяч рублей.

Второй протокол касается закона "Об обязательном экземпляре документов", а именно — нарушения сроков передачи обязательных экземпляров на государственное хранение в ВГТРК. Штраф за него составляет до 20 тысяч рублей.

"Отсутствовал знак маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих в том числе описание или изображение жестокости и насилия", — конкретизировали в пресс-службе Роскомнадзора.

Там добавили, что протоколы передали в суд, заседание назначено на 12 марта.

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News и ресурсов Би-би-си в интернете в декабре прошлого года. Решение было принято на фоне сообщений британского медиарегулятора Ofcom о "нарушении правил вещания" со стороны RT.