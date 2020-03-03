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В Госдуме прокомментировали сравнение Крыма и советской Прибалтики
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали сравнение Крыма и советской Прибалтики

17:05 03.03.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк Константин Бахарев
 Константин Бахарев
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Константин Бахарев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев назвал некорректной проведенную американским дипломатом аналогию между Крымом и прибалтийскими республиками СССР, добавив, что куда уместней вспомнить о позиции США по непризнанию новой геополитической реальности, созданной без их участия.
Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР. Американские власти рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится.
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"Сравнение Крыма с Прибалтикой некорректно, поскольку тогда, накануне начала Второй мировой войны, были совершенно другие геополитические условия. А вот более корректным мне представляется сравнить позицию США в ряде других случаев, когда без их участия была фактически создана новая геополитическая реальность", - сказал РИА Новости Бахарев.
В частности, депутат напомнил, что США в свое время отказывались признавать долгих двенадцать лет СССР, пока к власти не пришел "более вменяемый президент Франклин Рузвельт", после чего между странами установили дипломатические отношения. Кроме того, по его словам, США несколько десятилетий также упорно отказывались признавать Китайскую Народную Республику.
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"Это позорные страницы американской дипломатии, но это показывает, что эта дипломатия строится на отказе США признавать геополитическую реальность, созданную вопреки их желанию. Все остальные аргументы - это пустая демагогия. В случае с Крымом - это особенно показательно", - сказал депутат.
Эстония, Литва и Латвия, которые после революции 1917 года в России стали независимыми государствами, в 1940 году вошли в состав СССР. Несмотря на формальное непризнание этого факта, США фактически признали прибалтийские республики частью СССР, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года. Кроме того, в 1975 году ОБСЕ приняла решение о нерушимости европейских границ.
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В Госдепе США сравнили Крым с Прибалтикой. Какая связь?В Госдепе отметили параллели в непризнании Крыма российским и непризнании вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Сравнение искусственно, уверен эксперт Владимир Оленченко, который поделился своим мнением в эфире радио Sputnik.
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Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)Константин БахаревГосдума РФЭстонияЛатвияСССРСШАЛитваВ мире
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