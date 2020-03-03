В Госдуме прокомментировали сравнение Крыма и советской Прибалтики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев назвал некорректной проведенную американским дипломатом аналогию между Крымом и прибалтийскими республиками СССР , добавив, что куда уместней вспомнить о позиции США по непризнанию новой геополитической реальности, созданной без их участия.

Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР. Американские власти рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится.

"Сравнение Крыма с Прибалтикой некорректно, поскольку тогда, накануне начала Второй мировой войны, были совершенно другие геополитические условия. А вот более корректным мне представляется сравнить позицию США в ряде других случаев, когда без их участия была фактически создана новая геополитическая реальность", - сказал РИА Новости Бахарев.

В частности, депутат напомнил, что США в свое время отказывались признавать долгих двенадцать лет СССР, пока к власти не пришел "более вменяемый президент Франклин Рузвельт", после чего между странами установили дипломатические отношения. Кроме того, по его словам, США несколько десятилетий также упорно отказывались признавать Китайскую Народную Республику.

"Это позорные страницы американской дипломатии, но это показывает, что эта дипломатия строится на отказе США признавать геополитическую реальность, созданную вопреки их желанию. Все остальные аргументы - это пустая демагогия. В случае с Крымом - это особенно показательно", - сказал депутат.