В комитете Госдумы поддержали поправку о правопреемстве СССР

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о России как правопреемнице СССР, защите исторической памяти и Боге.
Согласно тексту поправки, РФ является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза за пределами территории России.
"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в тексте поправки.
Кроме того, согласно предложению президента, РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".