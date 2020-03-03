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В комитете Госдумы поддержали поправку о правопреемстве СССР
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РИА Новости

В комитете Госдумы поддержали поправку о правопреемстве СССР

17:00 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о России как правопреемнице СССР, защите исторической памяти и Боге.
Согласно тексту поправки, РФ является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза за пределами территории России.
"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в тексте поправки.
Кроме того, согласно предложению президента, РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Российская Федерация (Россия)Конституция РФГосдума РФСССРПолитика
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