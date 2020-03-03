Little Big едут на Евровидение: как они стали звездами мировой сцены

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Треш-поп-группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020. Песню, с которой они в мае отправятся на 65-й международный конкурс в нидерландский Роттердам, музыканты презентуют через несколько дней. А пока все ждут новую композицию, разбираемся в феномене проекта Ильи Прусикина, который начинался как первоапрельская шутка, и вспоминаем самые популярные клипы группы — в материале РИА Новости.

"Сатирическая арт-коллаборация"

Так сами себя называют участники Little Big. Коллектив собрался семь лет назад, в 2013 году, в Петербурге. Дебютный клип группы появился в Сети 1 апреля, и сами авторы его всерьез не воспринимали. Но тысячи набранных за несколько дней просмотров говорили об обратном, и вскоре команду Прусикина позвали на разогрев к Die Antwoord (группа из Кейптауна, основатели жанра рэп-рейва). Других песен у Little Big, как вспоминает музыкант, не было, зато был месяц — и они умудрились написать шесть композиций.

Дебютная пластинка под названием "With Russia From Love" вышла в начале 2014-го. Поразительно, что коллективу удалось добиться невероятного успеха без протекции опытных продюсеров, крупных лейблов и дорогостоящей раскрутки: некоторые видео, набравшие миллионы, вообще записывали дома, и у проекта в итоге образовался свой видео-, аудио-, постпродакшен и букинг.

Самый популярный их клип Skibidi на сегодня набрал 362 миллиона просмотров. В 2019 году Прусикин попал в список главных российских знаменитостей по версии Forbes, где занял 35-е место с доходом миллион долларов. Хотя до 27 лет, как он рассказывал в разных интервью, сидел безработным: не брали даже курьером в пиццерию.

"Синг фром май харт"

В английском есть слово earworm (ушной червячок), что означает "навязчивая мелодия". Именно такими мотивами и прославилась группа Little Big. И именно такой музыкальный фастфуд имеет все шансы на победу в Евровидении.

Тексты песен группы — тоже вирусные. По-русски Little Big принципиально не поют. Впрочем, английским язык группы тоже можно назвать с натяжкой: это намеренно исковерканные интернациональные выражения, иногда просто набор слов. И это тот случай, когда школьная преподавательница по английскому будет недовольна, а миллионы фанатов — в восторге.

С 2014 года, то есть почти сразу после образования проекта Little Big с аншлагами выступают во Франции и Бельгии, Германии и Швейцарии. Зарубежной публике группу открыл барабанщик Guano Apes, который остается поклонником российского коллектива.

Каждое выступление музыканты умело превращают в шоу. Фронтмен Little Big по образованию психолог, а по жизни — актер, видеоблогер, режиссер, сценарист и очень популярный персонаж российской YouTube-сцены. Кстати, до Little Big у Прусикина было еще несколько музыкальных проектов (самый ранний — эмо-группа Tenkorr).

Skibidi — wap-pa-pa-pa-pa

Главное музыкальное событие осени 2018 года, бесспорно, — выход трека Skibidi, а позже и клипа на него. За два дня после релиза ролик набрал десять миллионов просмотров и стал вирусным.

В Сети даже запустили флешмоб #Skibidi Challenge. Многие пользователи и знаменитости пытались повторить "хук", придуманный и показанный Ильей Прусикиным под кваканье, гавканье и кукареканье самых разных животных. Фронтмен Little Big хотел, чтобы в треке было как можно больше таких звуков.

Everyday Iʼm Drinking

Little Big повезло с режиссером. Им стала Алина Пязок: она сняла видео Everyday Iʼm Drinking, после которого музыкантов стали узнавать не только в узких кругах.

Lolly Bomb или Lolly Pomp: как Little Big с Ким Чен Ыном подружились

Одна из самых скандальных и провокационных работ музыкантов. По словам Ильи Прусикина, подготовка к этому видео была самой сложной за все время существования группы.

Только на поиски главного героя у продюсера и клипмейкера Алины Пязок ушло несколько месяцев. Многие отказывались от участия, когда узнавали, кого им придется сыграть. В итоге роль северокорейского диктатора исполнил актер из Гонконга по имени Говард. Клип сняли за три дня на десяти локациях (в это же время у Ильи родился сын Добрыня).

За первые две недели после публикации ролик набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. Сейчас — 83 миллиона.

"Faradenza" — La bocca de la coka

Идея этого видео принадлежит Алине Пязок. Летом 2018 года она предложила снять ролик на танцевальную песню "Faradenza" в пансионате. "Мне захотелось сделать легкий пляжный клип, вдохновленный отдыхом в Геленджике в постсоветское время", — рассказывала продюсер.

По мнению Алины и Ильи, эта работа получилась самой веселой, хотя всем пришлось трудиться в 30-градусную жару. Видео создали за несколько дней. Съемки проходили на Финском заливе в Репино.

Сейчас у ролика почти 195 миллионов просмотров на YouTube и 1,7 миллиона лайков.

Hateful Love

Единороги и Барби, огнестрельное оружие и отрубленные части тела — снова гремучий коктейль. Одну из ролей в клипе исполнила модель и инстаграм-звезда Елена Шейдлина.

Go Bananas

В поддержку клипа в соцсетях запустили челлендж #gobananas: пользователям надо было показать свои движения под трек. Видео кажется абсолютно безумным — чего стоит только огромный голубь с человеческими руками, — но оправдывает название (выражение go bananas переводится с английского как "сходить с ума").

Rock-Paper-Scissors