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2020-03-03T18:28+0300
https://ria.ru/20200303/1568001666.html
Little Big едут на Евровидение: как они стали звездами мировой сцены
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568016264_65:0:2305:1260_1036x0_80_0_0_05eb7650b1921110a37f626105610287.jpg
РИА Новости

Little Big едут на Евровидение: как они стали звездами мировой сцены

18:17 03.03.2020 (обновлено: 18:28 03.03.2020)
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© YouTube канал "Little Big"Стоп-кадр клипа на песню "GO BANANAS " группы "LITTLE BIG"
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
© YouTube канал "Little Big"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Треш-поп-группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020. Песню, с которой они в мае отправятся на 65-й международный конкурс в нидерландский Роттердам, музыканты презентуют через несколько дней. А пока все ждут новую композицию, разбираемся в феномене проекта Ильи Прусикина, который начинался как первоапрельская шутка, и вспоминаем самые популярные клипы группы — в материале РИА Новости.

"Сатирическая арт-коллаборация"

Так сами себя называют участники Little Big. Коллектив собрался семь лет назад, в 2013 году, в Петербурге. Дебютный клип группы появился в Сети 1 апреля, и сами авторы его всерьез не воспринимали. Но тысячи набранных за несколько дней просмотров говорили об обратном, и вскоре команду Прусикина позвали на разогрев к Die Antwoord (группа из Кейптауна, основатели жанра рэп-рейва). Других песен у Little Big, как вспоминает музыкант, не было, зато был месяц — и они умудрились написать шесть композиций.
Концерт группы Little Big в Москве
Вчера, 14:40Культура
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении
Дебютная пластинка под названием "With Russia From Love" вышла в начале 2014-го. Поразительно, что коллективу удалось добиться невероятного успеха без протекции опытных продюсеров, крупных лейблов и дорогостоящей раскрутки: некоторые видео, набравшие миллионы, вообще записывали дома, и у проекта в итоге образовался свой видео-, аудио-, постпродакшен и букинг.
Самый популярный их клип Skibidi на сегодня набрал 362 миллиона просмотров. В 2019 году Прусикин попал в список главных российских знаменитостей по версии Forbes, где занял 35-е место с доходом миллион долларов. Хотя до 27 лет, как он рассказывал в разных интервью, сидел безработным: не брали даже курьером в пиццерию.

"Синг фром май харт"

В английском есть слово earworm (ушной червячок), что означает "навязчивая мелодия". Именно такими мотивами и прославилась группа Little Big. И именно такой музыкальный фастфуд имеет все шансы на победу в Евровидении.
Тексты песен группы — тоже вирусные. По-русски Little Big принципиально не поют. Впрочем, английским язык группы тоже можно назвать с натяжкой: это намеренно исковерканные интернациональные выражения, иногда просто набор слов. И это тот случай, когда школьная преподавательница по английскому будет недовольна, а миллионы фанатов — в восторге.
Скриншот видео Little Big & Tatarka - Arriba
31 августа 2019, 17:27Культура
Little big выпустили лирик-видео с обладателями "Грэмми" Clean Bandit
С 2014 года, то есть почти сразу после образования проекта Little Big с аншлагами выступают во Франции и Бельгии, Германии и Швейцарии. Зарубежной публике группу открыл барабанщик Guano Apes, который остается поклонником российского коллектива.
Каждое выступление музыканты умело превращают в шоу. Фронтмен Little Big по образованию психолог, а по жизни — актер, видеоблогер, режиссер, сценарист и очень популярный персонаж российской YouTube-сцены. Кстати, до Little Big у Прусикина было еще несколько музыкальных проектов (самый ранний — эмо-группа Tenkorr).

Skibidi — wap-pa-pa-pa-pa

Главное музыкальное событие осени 2018 года, бесспорно, — выход трека Skibidi, а позже и клипа на него. За два дня после релиза ролик набрал десять миллионов просмотров и стал вирусным.
В Сети даже запустили флешмоб #Skibidi Challenge. Многие пользователи и знаменитости пытались повторить "хук", придуманный и показанный Ильей Прусикиным под кваканье, гавканье и кукареканье самых разных животных. Фронтмен Little Big хотел, чтобы в треке было как можно больше таких звуков.

Everyday Iʼm Drinking

Little Big повезло с режиссером. Им стала Алина Пязок: она сняла видео Everyday Iʼm Drinking, после которого музыкантов стали узнавать не только в узких кругах.

Lolly Bomb или Lolly Pomp: как Little Big с Ким Чен Ыном подружились

Одна из самых скандальных и провокационных работ музыкантов. По словам Ильи Прусикина, подготовка к этому видео была самой сложной за все время существования группы.
Только на поиски главного героя у продюсера и клипмейкера Алины Пязок ушло несколько месяцев. Многие отказывались от участия, когда узнавали, кого им придется сыграть. В итоге роль северокорейского диктатора исполнил актер из Гонконга по имени Говард. Клип сняли за три дня на десяти локациях (в это же время у Ильи родился сын Добрыня).
За первые две недели после публикации ролик набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. Сейчас — 83 миллиона.

"Faradenza" — La bocca de la coka

Идея этого видео принадлежит Алине Пязок. Летом 2018 года она предложила снять ролик на танцевальную песню "Faradenza" в пансионате. "Мне захотелось сделать легкий пляжный клип, вдохновленный отдыхом в Геленджике в постсоветское время", — рассказывала продюсер.
По мнению Алины и Ильи, эта работа получилась самой веселой, хотя всем пришлось трудиться в 30-градусную жару. Видео создали за несколько дней. Съемки проходили на Финском заливе в Репино.
Сейчас у ролика почти 195 миллионов просмотров на YouTube и 1,7 миллиона лайков.

Hateful Love

Единороги и Барби, огнестрельное оружие и отрубленные части тела — снова гремучий коктейль. Одну из ролей в клипе исполнила модель и инстаграм-звезда Елена Шейдлина.

Go Bananas

В поддержку клипа в соцсетях запустили челлендж #gobananas: пользователям надо было показать свои движения под трек. Видео кажется абсолютно безумным — чего стоит только огромный голубь с человеческими руками, — но оправдывает название (выражение go bananas переводится с английского как "сходить с ума").

Rock-Paper-Scissors

По сюжету свора бродячих собак нападает на людей. Одну из жертв сыграл популярный стендап-комик Данила Поперечный: изображая офисного сотрудника, он в деловом костюме и с кожаным портфелем в руках пытается отбиться от наглых псов.
Стоп-кадр клипа Little Big Rock-Paper-Scissors
25 октября 2019, 21:17Культура
Новый клип Little Big за несколько часов набрал почти миллион просмотров
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КультураИльич (Илья Прусикин)Little BigМузыкаНовости культурыYouTubeЕвровидениеФранцияБельгияКейптаун
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